Глава Камчатки прошел ревакцинацию от COVID-19

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов повторно сделал прививку от коронавирусной инфекции в краевом кардиологическом диспансере. В прошлый раз глава региона прививался полгода назад, ранее, осенью 2020 года, он переболел коронавирусом.

"В соответствии с рекомендациями поставил первый компонент "Спутник V". Решение очевидное, потому что вакцина - это единственная действенная защита от коронавирусной инфекции. Мы видим, что привитые люди болеют гораздо реже, а в случае болезни переносят ее легко. Для меня не стояло вопроса, нужно привиться или нет. Как только прошло шесть месяцев, я записался на вакцинацию, - рассказал Солодов.

Губернатор призвал жителей края последовать его примеру. Он отметил слаженную работу сотрудников медучреждения, подчеркнув, что на прививку можно записаться легко, а персонал подробно инструктирует граждан.