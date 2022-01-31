На Колыме всех невакцинированных переводят на удаленку

С 1 февраля органы местного самоуправления и юрлица, включая индивидуальных предпринимателей, должны перевести на удаленку всех сотрудников, не вакцинированных от COVID-19 или не болевших ковидом. Кроме того, муниципалитетам предписано перевести на дистанционный режим работы людей старше 60 лет.

Такие жесткие требования введены постановлением правительства региона из-за роста заболеваемости.

Если в компании привито менее 80 процентов сотрудников, она должна приостановить свою деятельность до того момента, пока количество вакцинированных не достигнет планового показателя.

Кроме того, приезжающие в регион вахтовики перед прибытием на само место работы должны провести неделю на самоизоляции.

Ранее на Колыме отменили все массовые спортивные и культурные мероприятия. Но, по мнению губернатора Сергея Носова, из-за быстрого распространения штамма "омикрон" этих мер недостаточно.

Согласно статистике, уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Магаданской области составляет сейчас 65,6 процента. Всего в регионе выявлено более 14,4 тысячи случаев COVID-19, более 13,5 тысячи выздоровели.