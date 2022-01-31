На Колыме всех невакцинированных переводят на удаленку

Такие жесткие требования введены постановлением правительства региона из-за роста заболеваемости.
Если в компании привито менее 80 процентов сотрудников, она должна приостановить свою деятельность до того момента, пока количество вакцинированных не достигнет планового показателя.
Кроме того, приезжающие в регион вахтовики перед прибытием на само место работы должны провести неделю на самоизоляции.
Ранее на Колыме отменили все массовые спортивные и культурные мероприятия. Но, по мнению губернатора Сергея Носова, из-за быстрого распространения штамма "омикрон" этих мер недостаточно.
Согласно статистике, уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Магаданской области составляет сейчас 65,6 процента. Всего в регионе выявлено более 14,4 тысячи случаев COVID-19, более 13,5 тысячи выздоровели.