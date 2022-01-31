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31.01.2022 22:09
Рубрика: Общество

На Колыме всех невакцинированных переводят на удаленку

Текст: Юлия Гарднер (Магаданская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
С 1 февраля органы местного самоуправления и юрлица, включая индивидуальных предпринимателей, должны перевести на удаленку всех сотрудников, не вакцинированных от COVID-19 или не болевших ковидом. Кроме того, муниципалитетам предписано перевести на дистанционный режим работы людей старше 60 лет.

Такие жесткие требования введены постановлением правительства региона из-за роста заболеваемости.

Если в компании привито менее 80 процентов сотрудников, она должна приостановить свою деятельность до того момента, пока количество вакцинированных не достигнет планового показателя.

Кроме того, приезжающие в регион вахтовики перед прибытием на само место работы должны провести неделю на самоизоляции.

Ранее на Колыме отменили все массовые спортивные и культурные мероприятия. Но, по мнению губернатора Сергея Носова, из-за быстрого распространения штамма "омикрон" этих мер недостаточно.

Согласно статистике, уровень коллективного иммунитета от коронавируса в Магаданской области составляет сейчас 65,6 процента. Всего в регионе выявлено более 14,4 тысячи случаев COVID-19, более 13,5 тысячи выздоровели.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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