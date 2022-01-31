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31.01.2022 05:20
Рубрика: Общество

Не вакцинированных от COVID-19 магаданцев переведут на "удаленку"

Текст: Дина Непомнящая

Дополнительные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции ввели в Магаданской области новым постановлением правительства. Многие из них касаются работы предприятий региона.

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С 1 февраля все органы местного самоуправления и юридические лица, включая ИП, должны перевести удаленный режим работы сотрудников, которые не имеют иммунитета к COVID-19, то есть проходили вакцинацию и не болели. На дистанционку отправятся также работники старше 60 лет. Если на предприятии привито меньше 80 процентов коллектива, ему придется приостановить свою работу до тех пор, пока этот порог не будет достигнут.

Еще одно требование касается тех, кто приезжает в регион для работы вахтовым методом. Им перед заездом на вахту необходимо в течение недели оставаться на самоизоляции.

Как отметил глава региона Сергей Носов, ограничительные меры усилили в связи с тем, что контагиозность нового штамма "омикрон" значительно выше, чем у предыдущего "дельта".

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, сейчас уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 65,6 процента.

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