Трутнев назвал Приморье лидером экономического развития в ДФО

В понедельник во Владивостоке вице-премьер, полпред в ДФО Юрий Трутнев провел совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Приморья. Полпред заметил, что край сохраняет высокие темпы развития, сообщает пресс-служба правительства края.

"Промышленное производство выросло на 20,5 процента, в обрабатывающем секторе рост составляет 30,8 процента. На 10 процентов выросло сельскохозяйственное производство. Увеличились объемы строительства. За 2021 год введено почти 900 тысяч квадратных метров, что на 36 процентов больше, чем в 2020 году", - привел данные Юрий Трутнев.

Он обратил внимание на то, что в регионе реализуется 1 969 проектов с господдержкой, 122 - на территориях опережающего развития, 1 847 - в рамках свободного порта Владивосток. Объем инвестиций по соглашениям равен 2,38 триллиона рублей, 401 миллиард рублей из них вложен в экономику края. 278 предприятий и компаний заработали, создано почти 40 тысяч рабочих мест.

"Это самые большие цифры среди регионов Дальнего Востока. Приморье продолжает удерживать позиции лидера в экономическом развитии Дальневосточного федерального округа", - подчеркнул полпред.

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что в 2021 году экономике края удалось вернуться к росту после спада из-за пандемии. Валовый региональный продукт вырос на 5 процентов по сравнению с уровнем 2020 года, что составляет 1,195 триллиона рублей.