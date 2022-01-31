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31.01.2022 06:27
Рубрика: Происшествия

Трутнев рассказал о проблемах при передаче "дальневосточных гектаров"

Текст: Дина Непомнящая

О жалобах на намеренное затягивание муниципальными служащими процедуры оформления в собственность участков по программе "Дальневосточный гектар" рассказал в ходе совещания во Владивостоке полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"На "горячую линию" министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики пришла информация о том, что в некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность", - цитирует РИА Новости заявление вице-премьера.

Сроки задержек доходили до 11 месяцев. В результате граждане не успевали оформить участок в собственность вовремя и у них его изымали. По мнению полпреда, такие действия чиновников дискредитируют закон. Он поручил главному федеральному инспектору по Приморскому краю Сергею Грызихину рассмотреть каждый случай.

"Если будет виден корыстный умысел, довести это до уголовного преследования, потому что за такие вещи надо наказывать", - отметил Трутнев.

Вице-премьер также попросил разобраться в ситуации Генеральную прокуратуру РФ и проверить, как проходит процедура передачи "гектаров" во всех дальневосточных регионах.

Кроме того, после случившегося будет рассмотрена возможность передать функции оформления участков на федеральный уровень.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Выдача дальневосточного гектара

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