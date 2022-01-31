В Биробиджане 19 классов ушли на карантин из-за ОРВИ и COVID-19

В столице Еврейской автономной области от учебы отстранили 17 классов из-за простудных заболеваний и два из-за COVID-19, сообщила пресс-служба администрации города.

- Образовательная деятельность в классах на время карантина временно приостановлена. В образовательных организациях активизировались профилактические мероприятия, своевременно отстраняют от учебы детей с признаками инфекции, строго соблюдается дезинфекционный режим, - заявил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

По информации Роспотребнадзора ЕАО, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом превышен на 12,3 процента. Из болеющих ОРВИ 57,4 процента составляют дети до 14 лет, в основном школьники.

"Дошкольные учреждениях областного центра работают в штатном режиме. За исключением детсада №48, где три группы закрыты на карантин по COVID-19 из-за контакта с заболевшим", - уточнили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 12 151 жителя области, умерли 664. Вакцинировано более 64 тысячи человек.