В Хабаровском крае пограничники изъяли осетровых на 18,5 млн рублей

Хабаровские пограничники пресекли оборот особо ценных видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

"В Николаевском районе недалеко от населенного пункта Оремиф пограничники обнаружили в нежилом строении 65 экземпляров калуги и девять амурского осетра​​​. Общий вес изъятой рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, составил 2,5 тонны", - уточнили в пресс-службе.

Владельца незаконно добытых осетровых устанавливают. Причиненный природе ущерб превышает 18,5 миллиона рублей.