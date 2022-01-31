В каких регионах выгоднее всего сдавать частные дома

Частные дома в России, сдаваемые в аренду, окупаются в среднем за 13 лет. Об этом говорится в исследовании портала "Мир квартир", эксперты которого проанализировали средние цены на покупку и аренду домов в российских регионах.

В подсчетах не учитывался сегмент элитной недвижимости, а также затраты на ремонт, коммунальные расходы и налоги.

В результате выяснилось, что самые выгодные варианты арендных домов оказались в Приморском крае - там доходность коттеджей составила 15,3% годовых, а окупаемость - шесть с половиной лет. В ТОП также вошли Вологодская (15,2% годовых), Ярославская (14,9%), Курганская (14,4%) и Новгородская (14,3%) области. В этих регионах частные дома окупаются менее чем за семь лет.

Самая маленькая доходность - в Краснодарском крае (всего 3% годовых, а срок окупаемости - 33 года). Невыгоден арендный бизнес также в Крыму (3,4% и 29 лет соответственно).

При этом в Москве окупаемость арендного дома составила 20 лет, в Подмосковье - 19,3 года, в Петербурге - более 24 лет. Средний российский частный дом, сдаваемый в аренду круглый год, принесет 7,6% годовых и окупится за 13,2 года.

"В теории отдельно стоящие дома доходнее, чем квартиры: аналогичные расчеты показали, что средняя квартира приносит всего 5,5% годовых и окупается 18 лет. Однако сдавать квартиру круглогодично гораздо проще, чем дом, - отметил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.