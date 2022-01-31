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31.01.2022 05:26
Рубрика: Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре лже-медики похитили больше 188 млн рублей

Текст: Александр Филимоненко

15 сотрудников комсомольского-на-амуре коммерческого предприятия, предлагавшего услуги в сфере врачебной и специализированной помощи, пойдут под суд по делу о мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Уголовное дело составило 158 томов. Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ.

Следствие установило, что сотрудники отдела продаж медицинской организации настоятельно рекомендовали всем клиентам пройти полное бесплатное обследование. При этом диагносты не имели медобразования, а исследование проводилось на бытовом аппарате для фитнеса.

"Людям сообщали, что у них обнаружены тяжелые и хронические заболевания, и путем запугивания убеждали в необходимости срочного платного лечения на базе медцентра по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования. Пациентами, как правило, становились пожилые люди, которые после оказанного морального и психологического давления были вынуждены платить за псевдолечение от 99 до 353 тысяч рублей. При этом их намеренно вводили в заблуждение относительного того, что частичная компенсация затраченных средств будет произведена за счет бюджетных средств в рамках специальной федеральной программы. В результате многие пенсионеры брали деньги в кредит", - уточнила Ирина Волк.

Потерпевшими стали более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составила 188,8 миллиона рублей.

Уголовные дела в отношении лиц, занимавшихся подобной противоправной деятельностью в Благовещенске и Хабаровске, были выделены в отдельное производство. По некоторым из них суды вынесли приговоры, часть дел находится на рассмотрении.

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