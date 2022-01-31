В Приморье выполнили уникальную 4D-операцию

В Приморье выполнили уникальную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы трехмесячному малышу. Раньше подобных операций в крае не делали, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пациентом стал трехмесячный мальчик Амин, которому соответствующий диагноз поставили почти сразу после рождения. Подобные пороки развития встречаются редко - один на несколько тысяч. Подобные операции в Приморье проводили, но детям старше и полостным способом. Но такой вариант в случае с совсем маленьким ребенком не подошел.

Руководство детской клинической больницы №1 связалось с Ивано-Матренинской больницей в Иркутске, где работает один из лидеров детской эндохирургии в мире Юрий Козлов. Он приехал во Владивосток и провел сразу несколько операций с помощью новейшего оборудования - 4D эндоскопической стойки. В Приморье этот метод применили впервые. Его преимущества в малой травматичности, небольшом количестве осложнений.

Как рассказала главврач детской клинической больницы №1 Инна Зеленкова, для детских хирургов края работа с профессором Козловым стала уникальным опытом, они смогли наблюдать за работой специалиста и ассистировать ему.

Для пациентов операции провели бесплатно.