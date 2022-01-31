В Прикамье заключенного осудили за ложное сообщение о минировании

Пермский краевой суд признал виновным заключенного в совершении преступлений, предусмотренных частью 3, статьи № 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей).

Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, 28-летний мужчина отбывал наказание в исправительной колонии города Соликамска Пермского края. Он позвонил своему отцу и попросил его с незарегистрированной сим-карты завести аккаунт под псевдонимом в мессенджере "Telegram" и переслать ему с данного аккаунта продиктованные им же сообщения о готовящемся взрыве на станции московского метрополитена "Соларьево". Далее в ходе личной беседы с сотрудником ГУФСИН России по Пермскому краю осужденный сообщил о намерении выдуманного пользователя совершить взрыв самодельного взрывного устройства. Установить истинного автора сообщения удалось в ходе специальных мероприятий УФСБ России по Пермскому краю.

Суд приговорил виновного к лишению свободы на срок шесть лет и шесть месяцев. Окончательное наказание, с учетом ранее постановленного приговора, определено в виде 15 лет лишения свободы.