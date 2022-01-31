В Самаре пропала 16-летняя девушка в летней одежде

Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт сообщил о поиске 16-летней девушки из Самары, которая пропала вчера.

Ее рост - 155 сантиметров, она среднего телосложения. Волосы у девушки светло-русые, глаза голубые.

О каких-то особых приметах родные не сообщили. Но уточнили, что девочка пропала в не подходящей по сезону одежде - летних брюках черно-белой расцветки и черной футболке.

Всех, кому что-то известно о месторасположении девушки или ее передвижениях за последние сутки, просят перезвонить координатору по поискам Татьяне - 8-9370734189.