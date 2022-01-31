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31.01.2022 19:03
Рубрика: Общество

В Самарской области ввели новые антиковидные ограничения

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области власти вводят новые ограничения из-за распространения ковида. В поликлиниках Самарской области с 1 февраля приостановят диспенсеризации, плановые профосмотры и консультации у узких специалистов. Стационары продолжат работать в прежнем режиме. Об этом стало известно на заседании оперштаба региона.

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Также в первый день февраля пансионаты и детские дома региона переходят в режим обсервации. Сотрудники учреждений будут работать вахтами по 14 дней.

Из-за роста числа заболеваний среди детей им запрещается посещать культурные и развлекательные учреждения. Пока - на две недели. Но срок могут продлевать.

Театры кукол и детские библиотеки переходят на онлайн-режим.

Санитарные врачи предлагают также ввести для учреждений допобразования дистанционный формат работы.

Школы самостоятельно принимают решение о введении дистанционного обучения.

В Самарской области с каждым днем растет число заболевших. 31 января было выявлено 2478 новых случаев коронавирусной инфекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19

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