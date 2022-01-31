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31.01.2022 11:16
Рубрика: Происшествия

В Саратове пенсионер отдал мошенникам 17 миллионов рублей

Текст: Андрей Куликов

В Саратове пенсионер, поддавшись на обман мошенников, перечислил им 17,4 миллиона рублей.

На Урале рецидивисты-мошенники задержаны за обман пенсионеров

Как сообщили в ГУ МВД по региону, жертвой жуликов оказался житель Ленинского района Саратова. Пенсионеру несколько раз звонили с разных телефонных номеров незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Мужчине сообщили, что якобы преступники собираются снять с его банковской карты деньги, чтобы спасти накопления, их предложили перевести на "безопасный счет". Пенсионер поверил мошенникам и перечислил им свои сбережения. Потом, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

По заявлению жителя Саратова возбуждено и расследуется уголовное дело, ведется поиск мошенников.

- ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: сотрудники банков, а тем более представители правоохранительных органов никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений, никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия, или перевести деньги на резервный счет для их сохранности, - прокомментировали случившееся в пресс - службе полиции.

Правоохранители напоминают, что информацию, тем более поступившую от неизвестных лиц, необходимо проверять, сведения об операциях по банковским счетам можно получить в отделении банка и в мобильном банковском приложении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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