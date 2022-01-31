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31.01.2022 10:22
Рубрика: Происшествия

В Уфе на водителя скорой помощи напал сын пациентки

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

30 января в Уфе на водителя скорой помощи напал сын пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Уфе.

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Инцидент произошел около десяти часов вечера по местному времени. По предварительным данным, бригада медработников прибыла на вызов по адресу на улице Пекинской. Но во время оказания врачами помощи пожилой женщине на них с кулаками напал 35-летний сын пациентки. Он нанес телесные повреждения водителю "скорой".

Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отдел для разбирательства предполагаемого зачинщика инцидента.

- По факту причинения телесных повреждений проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнили в МВД.

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