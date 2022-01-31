В Уфе плач ребенка спас взрослых от упавшей с крыши снежной глыбы

В Уфе прокуратура начала проверку по факту падения глыбы снега с крыши многоквартирного дома. Только благодаря счастливой случайности при этом инциденте никто не пострадал.

Известно стало о произошедшем благодаря видео, размещенному в интернете. На нем две женщины прощаются, а потом одна с ребенком идет в сторону подъезда. Неожиданно малыш резко останавливается и начинает плакать. Пока мать успокаивает ребенка, прямо перед подъездом падает глыба снега.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, инцидент произошел около девяти часов вечера по местному времени 30 января у многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Большая Московская, 13.

В результате происшествия никто не пострадал, но мог, поэтому прокуратура даст оценку соблюдению управляющей компанией требований законодательства по надлежащему содержанию зданий в зимний период, их своевременной очистке от снега и льда. По результатам этой проверки будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.