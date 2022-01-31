Депутаты обсудили раздельный сбор мусора в Новосибирской области

В Новосибирской области к 2030 году должно перерабатываться до 50 процентов из общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас этот показатель на крайне низком уровне - на переработку направляется всего 5-7 процентов от собранного мусора.

- Объемы ТКО с каждым годом растут. По статистике, прирост составляет более трех процентов в год. Если ничего не делать, то завтра мусорные полигоны не смогут принять такое количество отходов. Это серьезная проблема для нашего региона, которая может сказаться на экологической обстановке и инвестиционной привлекательности области, - отметил председатель комиссии Законодательного собрания по наказам и общественного совета федерального проекта "Чистая страна на территории Новосибирской области" Дмитрий Козловский.

Под его руководством состоялся круглый стол "Развитие системы раздельного сбора отходов в рамках нацпроекта "Экология".

Депутаты профильных комитетов заксобрания и горсовета вместе с руководителями министерств регионального правительства, департаментов мэрии, представителями общественных организаций и жилищно-коммунального комплекса обсудили вопросы, которые требуют безотлагательного решения. В прошлом году регион получил из федерального бюджета 42 миллиона рублей на приобретение и установку контейнеров для раздельного сбора мусора. Однако, как отметили участники заседания, население плохо информировано об этом, в школах не проводится разъяснительная работа.

- Нужно понимать, как мы развиваем систему раздельного сбора отходов, какое количество субъектов уже включено в эту работу, как мы стимулируем предприятия, жителей, - заметил Дмитрий Козловский.

Депутат в числе проблем обозначил высокую стоимость сбора и перевозки отсортированного по разным контейнерам ТКО - для этого нужны дополнительные машины. Также для области острой остается проблема утилизации и организации вторичного применения автомобильных шин.

Гендиректор общества "Альбион-С" Олег Косточкин обратил внимание, что сотрудники сервисов шиномонтажа выбрасывают в общие контейнеры отработавшие шины. Потому что в другом случае им потребуются дополнительные затраты. Между тем резиновая крошка, получаемая из бывших в употреблении шин, может применяться в производстве резиновых покрытий, которые используют для спортивных площадок.

Олег Косточкин сообщил, что в Новосибирске есть пока три контейнерные площадки, где можно выбросить покрышки для дальнейшей их переработки. Предлагается сделать специальные площадки на автозаправках.

Тему продолжил заместитель начальника управления - начальник отдела регионального министерства природных ресурсов и экологии Николай Нечитайло. По его словам, главные проблемы - недостаток мощностей перерабатывающих предприятий, отдаленность и малая численность проживающих в населенных пунктах, из-за чего транспортные расходы становятся непомерно большими.

- Цена любого вторсырья будет разниться, если собирать его в Новосибирске и городах-спутниках или в таких отдаленных населенных пунктах, как Кыштовка, Северное, - сказал Николай Нечитайло.

Дмитрий Козловский считает важным стимулировать предприятия, занимающиеся переработкой ТКО, в том числе автомобильных шин. Возможно, оказывать им поддержку в рамках федеральных проектов по развитию комфортной городской среды или нацпроекта "Экология".

По словам генерального директора регионального оператора "Экология - Новосибирск" Ларисы Анисимовой, в области растет число территорий, на которых мусор собирают раздельно, устанавливают новые контейнеры. Сегодня семь организаций осуществляют раздельный сбор, транспортировку и обработку мусора. В режиме пилотного проекта идет обслуживание 14-ти ТСЖ, с которыми заключены договоры о раздельном сборе ТКО.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Козловский отметил, что областному правительству и мэрии предлагается рассмотреть конкретные предложения. Прежде всего, организовать работу предприятий, которые занимаются вторресурсом, - такие появляются в области, но они пока не выдерживают конкуренцию с теми, которые используют первичное сырье.

- Нужно решить вопросы по стимулированию и развитию перерабатывающих ТКО предприятий, в дальнейшем помогать им реализовывать свою продукцию, - считает депутат.