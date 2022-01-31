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31.01.2022 08:17
Рубрика: Происшествия

Хакеры атаковали цифровые сервисы правительства Новосибирской области

Текст: Никита Зайков

Электронные сервисы правительства Новосибирской области были атакованы неизвестными хакерами. Как передает ТАСС, об этом на оперативном совещании администрации региона сообщил губернатор Андрей Травников.

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Самый мощный удар DDoS-атаки пришелся на медицинскую информационную систему и единую службу по коронавирусу 122. Незаконное вмешательство в работу сервисов произошло на информационные системы мощностью 10-15 Гбит/с утром 31 января, около 08.15 по местному времени. Сейчас специалисты министерства цифрового развития и связи Новосибирской области работают над устранением проблем в работе цифровых сервисов.

- Как мне доложили специалисты, с утра зафиксирована DDoS-атака на сервисы правительства области, на кол-центры. Несмотря на то что коллеги отбиваются от атаки, обеспечивают стабильность работы оборудования, возможны перерывы в видеоконференцсвязи, - отметил Андрей Травников. - Осложняется это тем, что утро понедельника - наиболее пиковое по нагрузке время, и при этом атаку сложно фильтровать.

По словам главы региона, информация о совершенной атаке передана в уполномоченные органы. Также совместно с оператором связи специалисты проводят фильтрацию трафика, который проходит в рамках атаки и готовятся отражать дальнейшее вмешательство хакеров, если таковое будет зафиксировано.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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