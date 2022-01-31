Хакеры атаковали цифровые сервисы правительства Новосибирской области

Электронные сервисы правительства Новосибирской области были атакованы неизвестными хакерами. Как передает ТАСС, об этом на оперативном совещании администрации региона сообщил губернатор Андрей Травников.

Самый мощный удар DDoS-атаки пришелся на медицинскую информационную систему и единую службу по коронавирусу 122. Незаконное вмешательство в работу сервисов произошло на информационные системы мощностью 10-15 Гбит/с утром 31 января, около 08.15 по местному времени. Сейчас специалисты министерства цифрового развития и связи Новосибирской области работают над устранением проблем в работе цифровых сервисов.

- Как мне доложили специалисты, с утра зафиксирована DDoS-атака на сервисы правительства области, на кол-центры. Несмотря на то что коллеги отбиваются от атаки, обеспечивают стабильность работы оборудования, возможны перерывы в видеоконференцсвязи, - отметил Андрей Травников. - Осложняется это тем, что утро понедельника - наиболее пиковое по нагрузке время, и при этом атаку сложно фильтровать.

По словам главы региона, информация о совершенной атаке передана в уполномоченные органы. Также совместно с оператором связи специалисты проводят фильтрацию трафика, который проходит в рамках атаки и готовятся отражать дальнейшее вмешательство хакеров, если таковое будет зафиксировано.