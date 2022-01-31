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31.01.2022 11:22
Рубрика: Власть

Новосибирские МФЦ станут комфортнее и увеличат число услуг

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области внедряют новые подходы к стандартам обслуживания заявителей, повышая скорость и качество оказываемых услуг, комфортность их получения. Так, роботу Николаю предстоит "изучить" новые навыки.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как доложил на оперативном совещании в правительстве региона министр экономического развития Лев Решетников, в области будет создан новый институт уполномоченного - по правам заявителей. Это предусмотрено пятилетней программой развития МФЦ (многофункциональные центры).

Фото: Правительство Новосибирской области
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Губернатор Андрей Травников напомнил, что система МФЦ создана по инициативе президента РФ в рамках "майских указов" 2012 года.

- Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ по-прежнему оставалась комфортной для граждан, - сказал глава региона.

Министр Лев Решетников сообщил, что в 2021 году разработана программа дальнейшего развития системы МФЦ на пять лет.

- Самая главная задача - это формирование стабильного кадрового состава с высоким уровнем компетенций, - подчеркнул министр.

Также в числе основных задач - увеличение времени работы филиала МФЦ Новосибирск "Зыряновский", который сегодня является одним из самых востребованных и посещаемых в регионе.

К 2025 году завершится формирование системы защиты прав на базе МФЦ - будет создан институт уполномоченного по правам заявителей. Центры при нем будут заниматься урегулированием споров при получении услуг, вести претензионную работу в отношении ведомств, взаимодействовать с прокуратурой, судебными и контрольно-надзорными органами.

В 2021 году велась работа по созданию комфортных условий для населения при получении услуг в МФЦ: открыты новые здания, залы ожидания, центры оснащены современным оборудованием, созданы все условия для посещения МФЦ гражданами с ограниченными возможностями. В ближайшие два года запланированы ремонты в ряде районных МЦФ.

В 2022 году продолжится работа по совершенствованию системы голосового обслуживания в контакт-центре. Голосовой помощник "Николай" уже консультирует жителей региона по 31-му направлению.

Справка "РГ"

В МФЦ Новосибирской области граждане могут получить 333 государственных, региональных, муниципальных услуг. По данным минэкономразвития, в 2021 году в МФЦ обратились 3,3 миллиона получателей услуг. Это на 800 тысяч больше, чем в 2020-м. В октябре прошлого года в трех филиалах МФЦ (Новосибирск "Зыряновский", Бердск и Искитим) запущен программно-технический комплекс "Криптобиокабина".

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