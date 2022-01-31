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31.01.2022 15:02
Рубрика: Происшествия

Под Новосибирском американские бульдоги напали на хозяйку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В городе Тогучин Новосибирской области заводчица американских бульдогов стала жертвой собственных собак. Как передает KP.Ru, женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации.

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Трагедия произошла в двухквартирном доме, где хозяйка и держала породистых собак. За стенкой живет мать заводчицы бульдогов, она слышала крики дочери, однако не решилась как-то отреагировать на них. Пожилая женщина, по ее словам, давно перестала заходить в гости, так как боится псов.

- Я сначала думала, что она как обычно перед прогулкой прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут пятнадцать, а потом все утихло, - вспоминает женщина события вчерашнего дня.

Еще через час мать заводчицы собак услышала крики о помощи и только тогда позвонила внучке и позвала ее на помощь. Девушка приехала к матери еще через час. Все это время жертва нападении собак, вероятно, лежала на полу, истекая кровью. Дочь потерпевшей застала страшную картину: вокруг хозяйки бегали собаки с перепачканными кровью мордами.

Сибирячку увезла скорая помощь, хирурги провели экстренную операцию, сейчас она лежит в реанимации под аппаратом ИВЛ. У женщины откушен нос, серьезные раны на горле, челюсти и груди.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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