Под Новосибирском американские бульдоги напали на хозяйку

В городе Тогучин Новосибирской области заводчица американских бульдогов стала жертвой собственных собак. Как передает KP.Ru, женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации.

Трагедия произошла в двухквартирном доме, где хозяйка и держала породистых собак. За стенкой живет мать заводчицы бульдогов, она слышала крики дочери, однако не решилась как-то отреагировать на них. Пожилая женщина, по ее словам, давно перестала заходить в гости, так как боится псов.

- Я сначала думала, что она как обычно перед прогулкой прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут пятнадцать, а потом все утихло, - вспоминает женщина события вчерашнего дня.

Еще через час мать заводчицы собак услышала крики о помощи и только тогда позвонила внучке и позвала ее на помощь. Девушка приехала к матери еще через час. Все это время жертва нападении собак, вероятно, лежала на полу, истекая кровью. Дочь потерпевшей застала страшную картину: вокруг хозяйки бегали собаки с перепачканными кровью мордами.

Сибирячку увезла скорая помощь, хирурги провели экстренную операцию, сейчас она лежит в реанимации под аппаратом ИВЛ. У женщины откушен нос, серьезные раны на горле, челюсти и груди.