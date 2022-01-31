Пожары унесли жизни целых семей

Пожары продолжают уносить жизни детей и их родителей. Сразу несколько схожих случаев произошли в разных регионах страны.

В поселке Каменный Кемеровской области в частном жилом доме погиб ребенок. По версии следствия, когда начался пожар, внутри находилась многодетная семья. 35-летняя мать успела выбежать с двумя детьми, трехлетний мальчик остался в доме. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Также в ночь на понедельник при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону погибли два человека. А вот в Барнауле мать и трое детей отравились угарным газом из-за неисправности печного отопления. Трехлетний мальчик и девятилетняя девочка погибли. Мать и еще один ребенок доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Женщина находится в коме.

Еще более страшное происшествие произошло в поселке Плесецк Архангельской области. Там при пожаре в деревянном 12-квартирном доме сгорела целая семья. Пожарные обнаружили тела 37-летней женщины и четверых ее детей в возрасте от 3 до 12 лет.

При этом, несмотря на рост случаев с трагическим исходом, общее число пожаров все же снижается.

"Отмечено сокращение количества пожаров в стране на 14 процентов. Всего за неделю ликвидировано 3,6 тысячи пожаров", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.