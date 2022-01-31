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31.01.2022 09:10
Рубрика: Власть

Сборная России победила на турнире Гран-при "Иван Ярыгин"-2022

В Красноярске прошел XXXIII Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при "Иван Ярыгин". Впервые на церемонии открытия зрители услышали мысли самого Ивана Ярыгина о борьбе, о благодарности, о его главном тренере Дмитрии Миндиашвили, о победе в главном для Ивана Ярыгина поединке - на чемпионате СССР 1970 года. Тогда молодой борец впервые стал чемпионом страны, обрел уверенность в своих силах, и получил путевку на международные соревнования.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

"Это не просто турнир, это дань памяти великому человеку и нашему земляку. Турнир имеет статус одного из самых престижных в мире вольной борьбы, и мы смело заявляем, что дело Ивана Ярыгина продолжается, а династия выдающегося борца обретает новых сторонников. Уверен, что каждый из участников соревнований поставил перед собой цель повысить спортивное мастерство и, конечно, добиться победы!", - заявил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Заслуженный мастер спорта СССР, герой Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по борьбе Александр Карелин поделился впечатлениями от Ярыгинского турнира-2022. "Для всех борцов этот турнир всегда являлся важным экзаменом. После Ярыгинского турнира у победителей и призеров появляется особая отметка, что они обладают высокими шансами побеждать дальше - на чемпионатах Европы, мира, Азии, Олимпийских играх. А для города, с которым у нас очень четкие ассоциации с борьбой, для города, где есть набережная имени Ярыгина, где есть дворец, который носит имя Ивана Сергеевича, это очень важно. И для развития селекционных задач, и для того, чтобы в этот сложный период показать иностранцам, какова Сибирь, каков Красноярский край, каков его краевой центр, который явил миру гения - Ивана Сергеевича Ярыгина. Очень хороший состав участников", - заявил Александр Карелин.

В этом году в турнире приняли участие более 300 человек из 11 стран, среди которых Албания, Монголия, США, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Грузия, Россия. На турнире разыграны медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин.

Российские борцы заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые награды. Красноярские спортсмены получили одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

По итогам Ярыгинского турнира сформирован состав национальной сборной на чемпионат Европы 2022 года.

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