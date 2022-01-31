Тренеры новосибирского РЦК за 2021 год обучили более 500 работников компаний

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в 5 раз превысил план по обученным бережливому производству специалистам предприятий. За 2021 год тренеры РЦК обучили 532 работника 15 предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". По плану за год необходимо было обучить 110 человек.

Речь идет о работниках компаний, прошедших один и более тренинг РЦК АИР, в том числе тренинг "Фабрика процессов". Достигнутый показатель называется "Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда с РЦК".

Внедрение инструментов бережливого производства требует большой подготовительной работы. Она включает обучение коллективов и руководства компании, анализ ее деятельности. Перед тем, как запустить проект на предприятии, команда РЦК рассказывает об инструментах бережливого производства. В частности, организует практическое занятие по построению карты потока создания ценностей, обучает работников организации рабочих мест по системе 5С.

В общей сложности эксперты проводят девять тренингов. Среди них - "Основы бережливого производства", "Картирование", "Система 5С" и "Производственный анализ".