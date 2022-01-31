В Горно-Алтайске школьников перевели на дистанционное обучение

В Республике Алтай оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение о переводе на дистанционное обучение всех школ республиканской столицы. Оно продлится до 6 февраля.

- Кроме того, на дистанционное обучение до конца этой недели переводятся организации дополнительного образования республики. Исходя из эпидситуации, данные меры могут быть продлены, - сообщает администрация Республики Алтай.

По данным регионального Минобра из-за вспышки коронавируса карантин уже полностью введен в Горно-Алтайском педагогическом колледже, Майминском сельхозтехникуме и аграрном колледже Горно-Алтайского госуниверситета, а также в четырех школах Усть-Канского, Чемальского и Чойского районов и в детском саду села Ело Онгудайского района.

Оперштаб рекомендовал работодателям переводить на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников.

За минувшую неделю заболеваемость в Республике Алтай выросла почти в три раза - до 759 новых случаев. Отмечается, что рост произошел во всех без исключения районах и Горно-Алтайске.