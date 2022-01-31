В Томской области приостановили плановую медпомощь

В Томской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по COVID-19 оперштаб ввел ряд новых ограничений. Они начнут действовать с 1 февраля.

- При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки, - подчеркнул глава региона Сергей Жвачкин.- Несмотря на то что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и кол-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать все, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции.

Решением оперштаба в регионе приостанавливается плановая медицинская помощь. C 1 февраля она будет оказываться только пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, при которых отсрочка лечения критична для здоровья.

В Томской области также вводится запрет на проведение развлекательно-досуговых и других массовых мероприятий в учреждениях общепита. С 1 февраля в регионе закроются детские развлекательные центры и игровые комнаты. А учреждения дополнительного образования всех форм собственности перейдут на дистанционный режим.

- С 1 февраля до 1 марта в регионе запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан, - сообщает администрация Томской области. - Исключение предусмотрены только для мероприятий, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей. Их заполняемость не должна превышать 50 процентов от общей вместимости.

На местных предприятиях до 1 марта запрещены собрания коллективов. На общественном транспорте усилят меры дезинфекции, а интервалы движения автобусов будут сокращены.

В случае несоблюдения введенных ограничений учреждения могут быть закрыты.