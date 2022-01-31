На Ставрополье учеников с 1 по 8 классы перевели на дистанционное обучение

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в понедельник, 31 января, поручил перевести школьников, учащихся в первых - восьмых классах на дистанционный формат обучения. Это сделано из-за растущей заболеваемости коронавирусом, сообщил глава края в своем аккаунте в Instagram.

- Приняли решение о переводе учеников первых - восьмых классов на дистанционный формат обучения с третьего по девятое февраля. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс их подготовки к государственным экзаменам, - заявил Владимиров.

С 10 по 16 февраля школы края уйдут на каникулы. Глава региона не исключил, что после перерыва школьники не вернутся за парты, а продолжат учиться дистанционно - если того потребует эпидемиологическая обстановка.

По мнению краевых властей, в вузах и ссузах необходимости переходить на дистанционное обучение нет.

По данным краевых властей, только за воскресенье, 30 января, в регионе был выявлен 1451 инфицированный пациент. Из них 136 оказались на больничной койке. 12 человек, зараженных ковидом, умерли.

В связи с этим Владимир Владимиров также поручил открыть COVID-госпиталь для детей на 100 коек, а также увеличить коечный фонд для взрослых на 800 мест.