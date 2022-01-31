Балтийский флот из-за шторма возвратил корабли с учений

Из-за сильного шторма Балтийский флот прервал учения и возвратил все участвующие в них боевые корабли на места стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе БФ.

Накануне ГУ МЧС России по Калининградской области опубликовало штормовое предупреждение, согласно которому в ночь с 29-го на 30 января 2022 года в Балтийском море ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду, а высота волн достигнет 4-6 метров.

Командование Балтфлота заранее оповестило корабли о надвигающейся буре. Пришлось изменить план боевой подготовки, усилить дежурно-вахтенную службу, подготовить к немедленной работе буксиры.

После того, как было получено предупреждение о шторме, корабли были загерметизированы, оборудование верхних палуб дополнительно укрепили по штормовому варианту. В повышенную боеготовность были приведены аварийные партии. Однако на боеспособность флота непогода не повлияла, подчеркнули в пресс-службе БФ.