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31.01.2022 11:43
Рубрика: Власть

Балтийский флот из-за шторма возвратил корабли с учений

Текст: Алексей Михайлов (Калининградская область)

Из-за сильного шторма Балтийский флот прервал учения и возвратил все участвующие в них боевые корабли на места стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе БФ.

Фото: концерн "Калашников" / kalashnikovgroup.ru
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Накануне ГУ МЧС России по Калининградской области опубликовало штормовое предупреждение, согласно которому в ночь с 29-го на 30 января 2022 года в Балтийском море ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду, а высота волн достигнет 4-6 метров.

Командование Балтфлота заранее оповестило корабли о надвигающейся буре. Пришлось изменить план боевой подготовки, усилить дежурно-вахтенную службу, подготовить к немедленной работе буксиры.

После того, как было получено предупреждение о шторме, корабли были загерметизированы, оборудование верхних палуб дополнительно укрепили по штормовому варианту. В повышенную боеготовность были приведены аварийные партии. Однако на боеспособность флота непогода не повлияла, подчеркнули в пресс-службе БФ.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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