Безопасные маршруты по скалам и воде откроют в Ленобласти

В этом году в Ленинградской области появится еще полтора десятка оборудованных, безопасных экологических троп, проходящих по красивейшим местам на особо охраняемых природных территориях.

Одна из них - семикилометровая экотропа пройдет по скалистому побережью одного из чудес Ленобласти - озера Ястребиное (Приозерский район). Это будет первая экотропа, проложенная именно по скалам. Проектирование, прокладка, оборудование тропы идет в рамках российско-финской программа приграничного сотрудничества.

"Прежде всего ориентировались на безопасность и удобство для туристов, - подчеркнула председатель Совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области Наталья Калягина. - На тропе будут специальные места для палаток, чтобы люди могли переночевать относительно комфортно. Ведь, во-первых, найти на скале хорошее место под палатку достаточно сложно. Во-вторых, палатки, которые ставят абы где, могут нанести урон природе". Место для палатки предусматривает широкий деревянный настил под крышей, чтобы палатка не намокла под проливным дождем. Также под крышей будет специально оборудованное место для хранения вещей и дровница.

А самое главное: тропа будет безопасна, и туристы, следующие по ней, не заплутают. Это важно: различных тропинок по скалам много, можно зайти куда-то и не то, что совсем заблудиться, но уже не понимать, куда свернуть, чтобы безопасно выбраться. Со скалами шутки плохи.

Кроме того, у немногочисленных спусков к воде оборудуют настилы, чтобы увеличить площадь естественной площадки. И тогда не один-два человека смогут любоваться на гладь озера, а больше.

Тропа, как и предусмотрено для таких случаев, будет оборудована необходимыми информационными щитами. Только не большими, а мини, которые будут ввинчены непосредственно в породу. Разместить на породе щиты большого размера нереально.

В полутора километрах от тропы будут парковки (специально на расстоянии, чтоб не была повреждена сама тропа). Обещают открыть и небольшой визит-центр, в котором можно получить необходимую информацию и карты.

Также в этом году откроется первая экотропа по воде. Тропа будет идти по реке Волчья, впадающей в Вуоксу. Понятно, что по ней нужно плыть на байдарках, лодках. Оборудуют понтон, возможно, откроется пункт проката. Вдоль реки предполагаются места для пикников, а прямо в воде установят знаки, ориентируюсь на которые можно будет плыть, не рискую удариться о препятствие.

Еще одно новшество - оборудование Музея птиц с меняющейся экспозицией у тропы в заказнике Раковые озера (Выборгский район). Здесь гнездятся более 80 видов птиц, поэтому создание экспозиции именно в таком месте оправданно.

Уже доступны для посещения новые экотропы, созданные в прошлом. Например, в поселке Лопухинка (Ломоносовский район) можно будет пройти по маршруту "Радоновые озера". По словам Наталья Калягиной, здесь концентрация радона в 9 раз превышает аналогичный показатель радоновых источников в Грузии.

Гидрокарбонатные воды обогащены радоном, обладающим слабой радиоактивностью и оказывающим оздоровительное воздействие на организм. Собственно, это свойство радоновых вод было известно давно, и еще в 19 веке здесь открыли водолечебницу для моряков, страдающих ревматизмом.

Интересно, что здесь вместо традиционных указателей использовались метки на деревьях и камнях. Чтобы не навредить уникальной природе.

На территории Ленобласти действует уже 33 экологические тропы. Все они бесплатны для посещения. Спрос на посещение подобных объектов многократно вырос в пандемию. Только за минувшее лето особо охраняемые природные территории, а, собственно, именно по ним и проложены тропы, посетило более миллиона человек.

Комментарий

Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый крест":

- Создание специальных экотроп - шаг вперед. Это не стихийные тропинки, по которым народ ходит и вытаптывает редкие мхи, а деревянные настилы. К тому же сам факт цивилизованности посещения - настилы, смотровые площадки, беседки и прочая инфраструктура - все-таки дисциплинирует. В конце концов не все туристы вандалы! И очень важно, чтобы по маршруту содержалось как можно больше полезной информации. Чтоб была не только прогулка по красивым местам, а познавательная экскурсия. Поэтому информационные щиты должны быть всепогодными и содержательными. А такая новинка, как аудогиды, только будет дополнительным плюсом.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.