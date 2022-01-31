Циклон "Надя" сохранит снежную погоду в Петербурге

В Северной столице продолжатся снегопады, вызванные циклоническим вихрем "Надя". Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Погоду в Петербурге 31 января определяет северная периферия циклона. Сохраняется облачность, продолжает кружить снег, отмечает специалист.

При этом температура воздуха в течение дня изменится мало. В городе она составляет -2...- 4 градуса, а в Ленобласти -1...-6 градусов. Это на 2-3 градуса превышает климатическую норму. Атмосферное давление вырастет до 745 мм рт. ст., но не достигнет нормы.

В первый день февраля в Петербурге вновь ожидается снегопад, а температура воздуха понизится, прогнозирует Михаил Леус.