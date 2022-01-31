Для домов из дерева пропишут новые правила пожарной безопасности

В МЧС России подготовят нормативы пожарной безопасности для деревянных многоэтажек, строительство которых ранее инициировал Минстрой. Об этом на совещании в Совете Федерации по вопросам деревянного домостроительства сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

Многоэтажное деревянное домостроение может быть развернуто в северных районах. Считается, что оно может быть менее затратным и, что самое главное, экологически более чистым, нежели бетонное, на всех стадиях - от производства панелей до их утилизации.

Пилотный проект, как ожидается, будет опробован в Вологодской области. Но прежде в спасательном ведомстве проведут испытания. Говоря по-простому, дома возведут, испытают, так сказать, на прочность, и, в конце концов, сожгут. Проект программы проведения соответствующих испытаний и научных исследований уже разработан и направлен в минстрой.

"Учитывая сжатые сроки решения вопросов дальнейшего развития сферы деревянного многоэтажного строительства, предполагается провести научно-исследовательские работы для первых пилотных проектов строительства жилых домов до четырех этажей и соцобъектов до двух этажей", - цитирует ТАСС Анатолия Супруновского.

Ученым системы МЧС предстоит проверить много параметров, которые определяются горючестью основного материала, из которого будут возводиться стены и несущие конструкции. Надо проверить, как быстро они рухнут в случае пожара, успеют ли из такого здания эвакуироваться все жители, случись пожар ночью? Как быстро может распространяться пламя по межэтажным перекрытиям? Успеют ли приехать пожарные по действующим в настоящее время нормативам до того, как огонь разгорится и здание тушить уже будет поздно?

По словам Супруновского, результатом испытаний станет разработка совершенно нового ГОСТа, который сначала определит "правила для опытного возведения деревянных зданий на начальном этапе".

В дальнейшем же для серийного строительства деревянных многоэтажек на всей территории страны МЧС планирует подготовить изменения в обязательные федеральные своды правил, которые позволят проектировать общественные деревянные здания уже даже и свыше двух этажей, а жилые здания - и до девяти этажей. Для этого дополнительно потребуется проведение ряда комплексных огневых испытаний.

Пилотный проект деревянных многоэтажек могут запустить уже в конце этого года под Вологдой

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года ДОМ.РФ дал старт Всероссийскому открытому конкурсу типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных конструкций при поддержке Минстроя России и Минпромторга России. Строительство первых деревянных четырехэтажных домов может начаться уже до конца этого года.

Пока в МЧС не могут точно предсказать, как поведут себя современные отечественные материалы из клееного бруса. Известно, что древесины в России достаточно и на протяжении тысячелетий именно деревянные дома были основным жильем людей. С появлением новых технологических решений деревянные дома можно стало строить ввысь без ущерба для качества и прочности. Так уже и делается в таких странах, как Канада или Финляндия. И свои испытания по противопожарной безопасности эти страны провели.