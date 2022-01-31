Лор рассказала, почему при "омикроне" нельзя дышать над картошкой

Насморк, который нередко сопровождает коронавирус штамма "омикрон", многие лечат народными средствами, включающими в себя паровые ингаляции. Но это очень рискованно, особенно если речь идет о детях, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на заведующую лор-отделением больницы имени Рауфхуса, главного внештатного детского оториноларинголога-сурдолога комздрава Петербурга Светлану Алексеенко.

В частности, по словам эксперта, при повышенной температуре, если в ходе ингаляции нагревается нос, это дает толчок к распространению воспаления на соседние ткани. Как следствие, могут появиться осложнения: гайморит, отит, лимфаденит.

Но даже если температуры нет, то горячий пар все равно может оказаться губительным. Дело в том, что защиту дыхательных путей осуществляется за счет ресничек мерцательного респираторного эпителия. Когда дети и взрослые по старому народному методу дышат над горячей картошкой, то эти реснички отмирают.

Эксперт подчеркивает: ингаляции делать можно. Но не такие. Существует специальное устройство для проведения ингаляций, оно называется небулайзер. Оно позволяет проводить холодные ингаляции лекарственными веществами. Какую именно модель выбрать и какое лекарство использовать, лучше уточнить у своего лечащего врача.

Из других опасных народных средств, которые ни в коем случае нельзя использовать для лечения насморка, Светлана Алексеенко назвала закапывание в нос сока свежего лука и чеснока. Он может вызвать ожог, причем настолько интенсивный, что лечить его придется в условиях стационара.