На калининградского подростка завели дело о торговле взрывчаткой

17-летний житель города Мамоново в Калининградской области подозревается в сбыте взрывчатых веществ времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном СУ СК России, по версии следствия, подросток торговал опасным товаром в октябре и ноябре 2021 года. За 14 тысяч рублей он продал калининградцу подрывной заряд, ручные гранаты и другие боеприпасы немецкого производства времен Великой Отечественной войны.

Все это он нашел в Багратионовском районе, в окрестностях замка Бальга. Здесь весной 1945 года шли ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции Советской армии.

Продажа боеприпасов велась под контролем регионального УФСБ России. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье "незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.