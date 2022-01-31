Опубликована деловая программа Международного арктического форума - 2022

Опубликована архитектура деловой программы VI Международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Мероприятие состоится 11-13 апреля в Санкт-Петербурге.

Форум включает шесть тематических блоков:

- "Экономическое развитие" - будут подведены итоги двухлетней работы преференциального режима в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Участники обсудят такие вопросы, как привлечение финансирования в проекты устойчивого развития АЗРФ, лучшие практики малого и среднего предпринимательства в Арктике, "зеленая" энергетика, перспективы разработки полезных ископаемых, развитие рыбохозяйственного комплекса.

- "Комфортные условия для жизни в Арктике" - развитие городов в регионе, перспективы программы "Арктический гектар", приоритеты медицины на Крайнем Севере, образовательный проект "Дети Арктики", а также развитие арктического туризма.

- "Развитие логистики в Арктике" - развитие транспортных возможностей и инфраструктуры Северного морского пути, обеспечение устойчивого и безопасного судоходства, а также перспективы развития полярной авиации. Также предполагается проведение международного семинара по судостроению и судоремонту в Арктике.

- "Экология и климат в Арктике" - обсуждение роли Арктики в декарбонизации, новые подходы и технологии бережного обращения с отходами, а также экологическое, социальное и корпоративное управлению (ESG) в Арктике.

- "Наука и образование в Арктике" - развитие передовых технологий и цифровая трансформация региона, модернизация энергетики удаленных труднодоступных районов, новые технологии арктического транспорта, а также международное образовательное сотрудничество стран - участниц Арктического совета.

- "Международное сотрудничество в Арктике" - заседание Арктического экономического совета, I Франко-российский форум по устойчивому развитию Арктики, III Саммит губернаторов Северного форума, а также страновые бизнес-диалоги с участием предпринимателей из России и арктических государств.

По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО, председателя оргкомитета форума Юрия Трутнева, Международный арктический форум станет самой крупной площадкой председательства России в Арктическом совете. Ожидается, что в работе форума примут участие 2,5 тысячи гостей из более чем 50 стран мира.

"Деловая программа форума формируется с учетом приоритетов российского председательства, среди них: социально-экономическое развитие региона, население Арктики, охрана окружающей среды и укрепление Арктического совета как основной площадки для многостороннего сотрудничества в высоких широтах", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" Антон Кобяков.

В рамках Форума также запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.