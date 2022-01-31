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31.01.2022 17:32
Рубрика: Общество

Петербург вошел в тройку лучших мест для романтического путешествия

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург )

Санкт-Петербург занял третье место в списке самых популярных мест России для романтических путешествий в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья.

Фото: Совет Всероссийского общества охраны природы по Ленобласти
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В феврале в Северную столицу приезжает много влюбленных пар разного возраста. Такая поездка на двоих, по сравнению с путешествием в другие красивые места страны, выходит достаточно бюджетной.

По данным сервиса, пары бронируют жилье в Петербурге на срок от одной до восьми ночей и тратят на проживание от 1,2 тысячи до четырех тысяч рублей в сутки. В среднем романтический отдых обходится в сумму чуть более девяти тысяч рублей.

Также в список бюджетных направлений отдыха на двоих вошли Ялта, Сочи, Москва, Банное, Пятигорск, Екатеринбург, Минск, Калининград и Казань.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Отдых и туризм в России

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