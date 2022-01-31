Петербургские ученые нашли 130 тысяч неизвестных науке вирусов

Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи из Центра биоинформатики и алгоритмической биотехнологии СПбГУ, открыли 130 тысяч новых, ранее неизвестных науке вирусов. И это не предел, ведь число вирусов в мире, по оценкам ученых, исчисляется триллионами.

Вирусы ученые не находили в живой природе, а в прямом смысле вычисляли с помощью специальной цифровой платформы, оперирующей большими данными. В частности, исследователи проанализировали 16 петабайт геномных последовательностей. Это колоссальный массив данных, учитывая, что в одном петабайте содержится квадриллион байт.

Фильтровать данные ученым помогает специальный инструмент - сборщик РНК-вирусов. Он был разработан в СПбГУ летом 2020 года и позволил ученым выявить целый ряд коронавирусов. Но, отмечают ученые, этот инструмент может быть полезен и для поиска вирусов совсем других типов.

Исследователи отмечают, что далеко не все найденные вирусы представляют опасность для человека или животных. Но сам факт, что они обнаружены, позволяет уже сейчас изучать их. Значение исследования огромное, ведь ранее науке было известно всего около 13,5 тысячи РНК-вирусов, а в ходе проекта ученые нашли еще 135 тысяч.

Авторы намерены продолжать работу по выявлению новых вирусов. Они рассчитывают, что к концу десятилетия число известных науке вирусов достигнет 100 миллионов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.