Угроза подтопления домов под Калининградом из-за циклона "Надя" миновала

Власти Полесского района сообщили, что миновала угроза подтопления домов, находящихся вблизи русла рек Дейма и Матросовка, а также Полесского канала. Циклон "Надя", бушевавший в Калининградской области, вызвал сильный нагон воды из Куршского залива.

"В результате смены ветра, уровень воды в реке Дейме и в заливе упал на пять сантиметров - угрозы затопления нет!" - говорится на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Предупреждение для населения о готовности к эвакуации местная администрация распространила вечером 30 января. Сообщалось, что из-за нагонного ветра со стороны Куршского залива произошел провыв дамбы в русле рек Дейма и Матросовка. Для земель Полесского района, расположенных ниже уровня моря и искусственно осушаемых, это представляет большую опасность.

Однако сообщение о прорыве дамбы не подтвердилось, как уточнил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, нагонная волна ее просто перехлестнула.

Утром 31 января региональное ГУ МЧС сообщило об отмене штормового предупреждения о повышении уровня воды реки Дейма. До конца дня ожидается дальнейшее снижение уровня воды.

Циклон пришел в регион 30 января, порывы западного и северо-западного ветра достигали 30 метров в секунду, высота волны в море была не менее 4-6 метров.