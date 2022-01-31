Российские морпехи применили артиллерию в Арктике

Морские пехотинцы Северного флота на полигоне в Печенгском районе Мурманской области артиллерийским огнем остановили наступление условного противника. Учения проходили совместно с арктической экспедиционной группировкой. За ходом стрельб можно понаблюдать на видео.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, морпехи выполняли стрельбу из самоходных артиллерийских гаубиц "Гвоздика" калибра 122 миллиметра и самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона" калибра 120 миллиметров.

Они также уничтожили мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника из реактивных систем залпового огня "Град".

Напомним, совместные с арктической группировкой учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В них примут участие более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.