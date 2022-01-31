В Ленобласти нашли тело утонувшего мальчика

В районе поселка Новосаратовка Ленинградской области спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика, провалившегося под лед Невы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Тело было найдено неподалеку от места трагедии, которая произошла 24 января. 26-летняя женщина и ее племянники-близнецы прогуливались вдоль берега реки. В какой-то момент тетя отвлеклась, а один из мальчиков спрыгнул с причала на лед, он проломился, и ребенок ушел под воду.

В отношении женщины возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.