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31.01.2022 23:32
Рубрика: Общество

В Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения для детей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8669)
В северной столице со 2 по 13 февраля вводятся жесткие ограничения для детей.

На дистанционку переводятся ученики с 7-го по 11-й класс. Власти Петербурга объясняют это тем, что именно среди подростков заболеваемость особенно сильная. При этом в остальных параллелях, если выявляется хоть один заболевший ученик, то на "удаленку" идет весь класс. Сейчас в дистанционном формате в городе занимаются дети более чем из четырех тысяч классов. Все кружки для старшеклассников будут работать в дистанционном формате.

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Единственное исключение сделают для итогового сочинения, которое пишут 11-классники 2 февраля. Оно пройдет в очном формате, но потом ученики выпускных классов дружно уйдут на "удаленку". Вводятся и другие ограничения. Так, в кафе и непродовольственные магазины несовершеннолетних пускать временно не будут. Это правило касается всех несовершеннолетних петербуржцев и гостей города. Исключения есть: если дети уезжают в другой город, то они смогут пообедать в кафе на вокзале. И если дети живут в гостинице, например, они приехали в путешествие, то в ресторане отеля их также накормят. Это уже вторая волна ограничений для детей. С 28 января в городе действует запрет на посещение несовершеннолетними театров, музеев, спортивных соревнований, концертов, форумов.

В нынешнюю волну коронавируса дети болеют сильнее. По данным городского управления Роспотребнадзора, если на прошлой неделе в Петербурге было зарегистрировано 8 тысяч случаев COVID-19 среди детей, то сейчас уже 25 тысяч, рост - более чем на 200 процентов.

Между тем

Накануне было также принято решение о переводе на дистанционное обучение с 31 января по 7 февраля школьников Ульяновской области. На дистант здесь уходят не только все школы, но и колледжи и техникумы области. Исключение сделали для практических занятий будущих медиков. Школьникам, имеющим право на бесплатное питание, организуют выдачу продуктовых наборов. Вузам также рекомендовали отправить студентов домой. На этот период приостанавливается также работа спортивных секций. Еще ранее были переведены на дистанционный формат детские учреждения дополнительного образования. А вот детские сады продолжают работать в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических требований. Сейчас в Ульяновской области наблюдается превышение недельного эпидпорога в возрастных группах: дети от 7 до 14 лет -на 100,2%, лица от 15 лет и старше - на 156,9%.

Подготовил Алексей Юхтанов

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