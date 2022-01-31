В Петербурге вынесли приговор убийцам пенсионера МВД

В Петербурге к 13 и 14 годам лишения свободы приговорены двое мужчин, которые в мае прошлого года убили пенсионера МВД, сообщает прокуратура Северной столицы.

Причиной убийства стал долг в размере одного миллиона рублей. Пенсионер МВД одолжил мужчинам деньги, те не захотели их отдавать и задушили своего кредитора в салоне автомобиля, а тело спрятали в заброшенном гараже в Колпино.

По данным СК по Петербургу, тело погибшего нашли на очной ставке.

Дело рассматривалось судом присяжных. Вердикт был единодушный - обоих признали виновными.

Было установлено, что к преступлению мужчины готовились заранее, рассчитывали, что таким образом им не придется возвращать деньги.

На основании вердикта присяжных Санкт-Петербургский городской суд определил конкретные сроки наказания для осужденных.