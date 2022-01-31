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31.01.2022 12:40
Рубрика: Происшествия

В Петербурге вынесли приговор убийцам пенсионера МВД

Текст: Вера Черенева (санкт-Петербург)

В Петербурге к 13 и 14 годам лишения свободы приговорены двое мужчин, которые в мае прошлого года убили пенсионера МВД, сообщает прокуратура Северной столицы.

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Причиной убийства стал долг в размере одного миллиона рублей. Пенсионер МВД одолжил мужчинам деньги, те не захотели их отдавать и задушили своего кредитора в салоне автомобиля, а тело спрятали в заброшенном гараже в Колпино.

По данным СК по Петербургу, тело погибшего нашли на очной ставке.

Дело рассматривалось судом присяжных. Вердикт был единодушный - обоих признали виновными.

Было установлено, что к преступлению мужчины готовились заранее, рассчитывали, что таким образом им не придется возвращать деньги.

На основании вердикта присяжных Санкт-Петербургский городской суд определил конкретные сроки наказания для осужденных.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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