В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в свою жену

В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего петербуржца, пытавшегося застрелить свою жену из пистолета.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 30 января около половины седьмого вечера в полицию поступило сообщение от 41-летней петербурженки. Она рассказала, что в нее стрелял муж, с которым они сейчас находятся в процессе развода.

Наряд полиции прибыл на место - в одну из квартир дома на улице Седова, 60 - через девять минут. Выяснилось, что мужчина действительно дважды выстрелил в сторону жены из пистолета, переделанного из охолощенного в боевой. Нарушителя спокойствия задержали и доставили в отдел полиции.