В Поморье в три раза увеличили тестирование на коронавирус

В Архангельской области почти в три раза увеличили тестирование на коронавирус - об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Теперь в регионе проводят более восьми тысяч исследований в сутки.

Дополнительные экспресс-тесты выдаются специалистам скорой помощи в районах, чтобы они, приехав по вызову, могли оперативно выявить заболевание и обеспечить пациента лекарствами. Тем самым сокращается количество его посещений.

По информации главы регионального минздрава Александра Герштанского, в среднем в области ежедневно госпитализируют 120-150 человек, в основном в крупных городах:

- Завтра пациентов с коронавирусом начинает принимать городская клиническая больница Архангельска №4, до конца недели здесь будет оборудовано до 80 коек, - пояснил руководитель ведомства. - В инфекционном госпитале на улице Тимме уже функционируют 220 коек, еще 80 сегодня развернем дополнительно.

Согласно данным федерального оперативного штаба по состоянию на 31 января, в Архангельской области подтверждены 1968 новых случаев COVID-19.

Тем временем в Ненецком автономном округе за прошедшие сутки зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирусом:

- В числе заболевших 79 жителей Нарьян-Мара и поселка Искателей, по трое жителей Красного и Тельвиски, кроме того, зарегистрировано шесть привозных случаев заболевания из Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска, - сообщили в администрации НАО, уточнив, что 32 случая заболевания выявлено у детей, в основном - от 7 до 17 лет.