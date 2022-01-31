В Заполярье из-за COVID-19 отменили все массовые мероприятия

В Мурманской области из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 c 1 февраля 2022 года до особого распоряжения отменяются все массовые мероприятия, в том числе уличные. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил губернатор региона Андрей Чибис.

До 50 процентов сокращается наполняемость фитнес-центров, бассейнов и библиотек. Вновь вводится "ковидный" режим для учреждений общепита, которые будут работать до 23.00, их наполняемость ограничивается 70 процентами. Напомним, ранее режим их работы был продлен до 02.00. Запланированные спортивные мероприятия в регионе состоятся, но без зрителей.

На удаленный режим работы переводятся 50 процентов сотрудников государственных и муниципальных органов власти.

- Темп заболеваемости по сравнению с прошлой неделей увеличился на 171 процент, - подчеркнул губернатор. - Уровень нагрузки на первичное звено здравоохранения вырос кратно.

На 30 января 2022 года число случаев заражения коронавирусом превысило 770 человек.