Во что одевались герои Мольера - новая выставка в Театре Ленсовета

В интерьерах Театра имени Ленсовета открылась выставка "Мольер 400", посвященная юбилею великого французского комедиографа XVII века Жана-Батиста Мольера.

В экспозиции представлены эскизы сценографии, костюмов и театральных афиш, костюмы из спектаклей, созданных по произведениям Мольера. Здесь работы петербургских театральных художников разных поколений, таких как: Эдуард Кочергин, Владимир Фирер, Стефания Граурогкайте, Вячеслав Окунев, Александр Шишкин-Хокусай, Мария Брянцева, Наталья Белова, Оксана Столбинская, Александр Храмцов и других. Оформлявших мольеровские спектакли в Северной столице, а также в Омске, Липецке, Иваново. От 80-х годов ХХ века до 2022 года.

"Тартюф", "Дон Жуан", "Скупой", "Мещанин во дворянстве", "Плутни Скапена", "Лекарь поневоле", "Школа жен", "Мизантроп"… Как были одеты Тартюф, Оргон, Дон Жуан, Журден, Альцест, Арган, Селимена, Эльвира и другие мольеровские персонажи? Маркизы, графини, слуги, учителя музыки, аптекари, нотариусы, крестьянские девушки… В какие пространства поместили их художники?

Удивительно, но замечательные мольеровские пьесы, вошедшие в сокровищницу мировой литературы, театры ставят не часто. Разве что "Тартюфу" "повезло" больше других. Петербуржцы с большим театральным стажем помнят постановку Сергея Юрского "Мольер" в БДТ (1973 год) - по пьесе Булгакова "Кабала святош", где Юрский еще и исполнил главную роль - Мольера. "Прекрасный был спектакль! С декорациями художника Эдуарда Кочергина. Еще студентом я смотрел его восемь раз", - поделился с "РГ" художник Владимир Фирер.

Несколько лет в Театре имени Ленсовета с успехом шел "Мнимый больной", постановка режиссера Геннадия Тростянецкого (1998 год). Эскизы из этих легендарных спектаклей можно увидеть на выставке. Здесь же выставлены и роскошные костюмы из "Мнимого больного", работы художника Марии Брянцевой.

Молодежный театр на Фонтанке предоставил костюм графа Доранта из спектакля Семена Спивака "Мещанин во дворянстве" (1989 год, художники Март Китаев и Михаил Платонов).

Директор театра Валерий Градковский рассказал на открытии вернисажа:

- Однажды мы проводили в нашем театре лабораторию, посвященную театральным художникам, и тогда организовали выставку их работ. Она оказалась востребованной, нас часто спрашивали: а что будет еще? Недавно у нас прошла выставка к 200-летию Достоевского, в сопровождении нового спектакля "Бесы", а теперь решили не остаться в стороне от еще одного значимого события - 400-летия со дня рождения Мольера.

Заведующая музеем и редактор литчасти театра Вера Матвеева напомнила об истории постановок пьес великого комедиографа. В 1938 году главный режиссер Борис Сушкевич создал спектакль "Скупой", ставший "визитной карточкой" Нового театра (первое название театра) того времени. "Как ни странно, выдающийся режиссер Игорь Владимиров, руководивший театром более 30 лет, мастер комедии, яркого театрального языка, не выпустил ни одной мольеровской пьесы.

Начинал делать спектакль "Мещанин во дворянстве" - с Анатолием Равиковичем в главной роли, но не дошел до финала. Как оказалось, Мольер - довольно сложная для театральных режиссеров и художников фигура для сочинения. И только спустя 60 лет Геннадий Тростянецкий сочинил замечательный спектакль "Мнимый больной" - с Семеном Стругачевым и Сергеем Мигицко в главных ролях. Это была азартная, куражеская, хулиганская в чем-то постановка".

Выставка будет в открытом доступе для зрителей ежедневно за час до начала спектакля.

Тем временем

Театр имени Ленсовета выпустил премьеру к юбилею великого комедиографа - спектакль "Тартюф" в постановке режиссера Романа Кочержевского. Эскизы художника Сергея Илларионова представлены на выставке.

Прямая речь

Владимир Фирер, заслуженный художник России, завкафедрой сценографии и сценического костюма РГИСИ:

- Я в профессии давно, но с Мольером работал всего два раза: "Тартюф" Андрея Андреева в Молодежном театре на Фонтанке, в Театре имени Комиссаржевской - "Мизантроп" Григория Дитятковского, с моими костюмами и сценографией. На мой взгляд, Мольера ставить нелегко, у него практически комедии положений, самый непростой жанр. Я не понимал, как мне подступиться. Делать спектакль "в кружевах" - неинтересно. Но потом решил представить свой взгляд, сместить время. Мольер - это начало классицизма, а у меня - конец классицизма, почему нет? Главное - образ, силуэт. Мольер ведь на все времена, верно? Мои костюмы решены не в историческом ключе, а "раскиданы" с 18 по 20 век.

Ирина Чередникова, художник по костюмам и художник-постановщик:

- Да, с Мольером работать нелегко, это товарищ непростой. Я только однажды оформляла спектакль по его пьесе - "Дон Жуан" режиссера Александра Морфова в Комиссаржевке. И три раза я тогда отказывалась: первый - на стадии поисков (у меня была большая папка набросков - и все не то, говорил мне режиссер, и сама это чувствовала), последний раз - уже почти на выпуске спектакля. Это была адова работа.

Надежда Хмелева, искусствовед, доцент кафедры сценографии и сценического костюма РГИСИ:

- Мольер сделал невероятный прыжок из 17 века - прорвался в другое время, наше, стал интересен 20 веку, 21-му… Он описывал забавных, фантастических персонажей своего времени, они интересны нам и сегодня. Значит, люди не меняются, и сейчас есть Дон Жуаны, Гарпагоны и прочие. Мы похожи на его персонажей, совершаем такие же глупости… Выставка помогает увидеть, как сочетаются Мольер и современность. Режиссеры и художники соединяют 17 век и наш. Надеюсь, что и следующим поколениям великий драматург будет так же интересен, как и нам.