210 придомовых территорий и домов подтопило в районе на Кубани

Сотрудники ГУ МЧС по Кубани в понедельник вечером продолжили ликвидацию последствий удара стихии, который обрушился на находящиеся в нескольких десятках километрах от столицы региона населенные пункты Славянского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент зафиксировано подтопление 167 придомовых территорий и 43 домовладений.

Из-за прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений непогода больше всего затронула три крупнейших населенных пункта муниципалитета (город Славянск-на-Кубани - 127 территорий и 29 домовладений, станица Петровская - 22 территории и станица Анастасиевская - 47 территорий, 14 домовладений). В них проживают около 90 тысяч человек. За двое суток в районе зарегистрировано выпадение до 10 мм осадков.

По словам спасателей, осложнение обстановки произошло из-за выпавших осадков и таянием снежного покрова при увеличении температуры воздуха. Эвакуация населения не проводилась. В готовность приведены два пункта временного размещения общей вместимостью 600 человек.

Для минимизации последствий подтоплений в Славянском районе оборудовано 14 отводных каналов общей протяженностью более шести тысяч метров. С момента подтопления откачено 430 000 кубометров воды.

В ликвидации последствий подтопления территорий Славянского района задействована группировка РСЧС в количестве 228 человек и 64 единицы техники (17 - водооткачивающей), в том числе от МЧС России - 39 человек личного состава и 8 единиц техники (5 водооткачивающей).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, контроль за положением дел на местах ведут специалисты оперативного штаба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю под руководством первого заместителя начальника управления Николая Платонихина.

Во вторник утром для изучения ситуации планируется использовать беспилотные летательные аппараты.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- "01" - единый номер пожарных и спасателей с городского;

- "101" - единый номер пожарных и спасателей с мобильного;

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия (8-861-2686440) на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.