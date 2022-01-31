МЧС предупредило об угрозе схода лавин в горах Крыма

В горах Крыма сложилась лавиноопасная обстановка. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Республике Крым. Въезды на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая перекрыты. На дорогах будут дежурить сотрудники ДПС.

Согласно данным крымского Гидрометцентра, лавиноопасная обстановка сохранится до 2 февраля. Ранее Минтранс Крыма сообщил, что въезд на Ай-Петри будет закрыт до 1 марта - у дорог выставят предупреждающие знаки.

30 и 31 января Крым находится в зоне действия мощного циклона, принесшего на полуостров обильные осадки в виде дождя и снега. По данным синоптиков, снежный покров в районе Ай-Петри достиг 14 сантиметров, а в районе Ангарского перевала - 20 сантиметров. В равнинной части полуострова температура - около ноля градусов, что приводит к стремительному таянию мокрого снега. Спасатели призывают водителей и пешеходов к осторожности и бдительности.