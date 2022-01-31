На Дону "Россети Юг" обеспечила электроэнергией 4,2 тысячи новых потребителей

Крупнейшим объектом техприсоединения стала Марченковская ВЭС. Среди подключенных социально значимых объектов сельские медучреждения, детские сады, системы водоснабжения.
Для выдачи в сеть 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции в Зимовниковском районе области "Россети Юг" построила подстанцию 110 кВ "Полевая". Это один из самых современных энергообъектов на Юге России. Новый питающий центр оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием, соответствующим мировым стандартам.
В декабре прошедшего года специалисты компании обеспечили электроэнергией более двадцати социально значимых объектов в Ростовской области. Среди них 8 сельских медучреждений, шесть школ и детских садов, два дома культуры, музеи, памятники и спортивные площадки.
Всего в 2021 году специалисты ростовского филиала "Россети Юг" заключили свыше 6,6 тысячи договоров технологического присоединения на общую мощность 215,3 МВт