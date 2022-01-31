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31.01.2022 15:05

На Дону "Россети Юг" обеспечила электроэнергией 4,2 тысячи новых потребителей

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В прошедшем году специалисты ростовского филиала "Россети Юг" присоединили к своим сетям свыше 4,2 тысячи новых потребителей, предоставив почти 500 МВт мощности.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Крупнейшим объектом техприсоединения стала Марченковская ВЭС. Среди подключенных социально значимых объектов сельские медучреждения, детские сады, системы водоснабжения.

Фото: ПАО "Россети Юг"
"Россети Юг" в 2021 году приняли на баланс 125 км бесхозяйных линий

Для выдачи в сеть 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции в Зимовниковском районе области "Россети Юг" построила подстанцию 110 кВ "Полевая". Это один из самых современных энергообъектов на Юге России. Новый питающий центр оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

В декабре прошедшего года специалисты компании обеспечили электроэнергией более двадцати социально значимых объектов в Ростовской области. Среди них 8 сельских медучреждений, шесть школ и детских садов, два дома культуры, музеи, памятники и спортивные площадки.

Всего в 2021 году специалисты ростовского филиала "Россети Юг" заключили свыше 6,6 тысячи договоров технологического присоединения на общую мощность 215,3 МВт

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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