На Дону "Россети Юг" обеспечила электроэнергией 4,2 тысячи новых потребителей

В прошедшем году специалисты ростовского филиала "Россети Юг" присоединили к своим сетям свыше 4,2 тысячи новых потребителей, предоставив почти 500 МВт мощности.

Крупнейшим объектом техприсоединения стала Марченковская ВЭС. Среди подключенных социально значимых объектов сельские медучреждения, детские сады, системы водоснабжения.

Для выдачи в сеть 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции в Зимовниковском районе области "Россети Юг" построила подстанцию 110 кВ "Полевая". Это один из самых современных энергообъектов на Юге России. Новый питающий центр оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

В декабре прошедшего года специалисты компании обеспечили электроэнергией более двадцати социально значимых объектов в Ростовской области. Среди них 8 сельских медучреждений, шесть школ и детских садов, два дома культуры, музеи, памятники и спортивные площадки.

Всего в 2021 году специалисты ростовского филиала "Россети Юг" заключили свыше 6,6 тысячи договоров технологического присоединения на общую мощность 215,3 МВт