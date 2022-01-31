На Кубани 540 классов в школах ушли на карантин из-за COVID-19

В Краснодарском крае две школы полностью закрыты из-за выявленных в них случаях коронавируса. Как сообщили в оперштабе региона, остальные образовательные учреждения, которые были закрыты раньше, сейчас уже работают. При этом, на карантине остаются многие отдельные классы в школах и группы в детских садах.

- Закрытые из-за выявленных случаев COVID-19 детские сады № 117 в Сочи и № 32 в Выселковском районе возобновили работу. Однако, закрыт лицей в Северском районе и школа № 23 в Новороссийске, - сообщили в оперштабе.

Также не работают 190 групп в 72 детских садах Краснодарского края. Школьники и студенты из закрытых на карантин классов и групп сейчас обучаются с использованием дистанционных технологий. На такой формат пришлось перейти 540 классам из 192 школ и 50 группам в колледжах и техникумах региона.

По данным на 30 января на территории Краснодарского края выявили 1,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 138 252 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2 432.