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31.01.2022 15:13
Рубрика: Экономика

Россия запустит собственные морские круизы из Сочи в Средиземное море

Текст: Алексей Рыбин
В России открывается собственное международное морское круизное сообщение из Сочи по Черному и Средиземному морям. Первый круиз лайнера "Астория Гранде" с посещением портов Турции и Египта состоится уже 2 апреля, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

По словам замглавы ведомства Елены Лысенковой, благодаря этому Сочи может стать круизным хабом международного уровня.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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"Будет расти турпоток - как внутренний, так и иностранный, будут создаваться новые рабочие места, обороты от круизной деятельности увеличатся. Очень важно, что эти круизы организованы российской компанией для российских туристов. То есть деньги, потраченные на приобретение туров на лайнере, останутся в российской экономике. Ранее подобные круизы организовывали только иностранные компании", - рассказала Елена Лысенкова.

Как пояснил президент общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, спрос на подобные морские путешествия очень высокий, при этом в Черном море уже восемь лет круизных сообщений нет вообще - и не только со стороны России, но и других государств.

На 2022 год предусмотрено четыре маршрута с экскурсиями в каждом порту. Первый тур пройдет с посещением Стамбула, Чанаккале, Чешме, Александрии, Бодрума и других портов. Продолжительность круиза составит две недели.

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