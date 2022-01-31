Россия запустит собственные морские круизы из Сочи в Средиземное море

По словам замглавы ведомства Елены Лысенковой, благодаря этому Сочи может стать круизным хабом международного уровня.

"Будет расти турпоток - как внутренний, так и иностранный, будут создаваться новые рабочие места, обороты от круизной деятельности увеличатся. Очень важно, что эти круизы организованы российской компанией для российских туристов. То есть деньги, потраченные на приобретение туров на лайнере, останутся в российской экономике. Ранее подобные круизы организовывали только иностранные компании", - рассказала Елена Лысенкова.

Как пояснил президент общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, спрос на подобные морские путешествия очень высокий, при этом в Черном море уже восемь лет круизных сообщений нет вообще - и не только со стороны России, но и других государств.

На 2022 год предусмотрено четыре маршрута с экскурсиями в каждом порту. Первый тур пройдет с посещением Стамбула, Чанаккале, Чешме, Александрии, Бодрума и других портов. Продолжительность круиза составит две недели.