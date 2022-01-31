Санаторий "Заполярье" вновь стал обладателем награды TripAdvisor Travellers' Choice

Подобный титул уже в третий раз попадает в копилку крупнейшего в Сочи санатория на самом авторитетном в мире сайте о путешествиях TripAdvisor. Знак отличия присуждается исключительно на основе отзывов гостей, а потому считается максимально честной оценкой, свидетельством безоговорочного уровня объекта, лояльности к гостям и, как следствие, высокой степени доверия с их стороны.

На сайте TripAdvisor (Выбор путешественников), объединившем более 570 миллионов отзывов и мнений путешественников об отелях, ресторанах и достопримечательностях по всему миру, пользователи оценивают объекты по основным критериям: обслуживание, расположение, цена/качество. Между тем главной оценкой считается комментарий, оставленный гостем. Именно на основе отзывов пользователей сайта отбираются победители ежегодной премии TripAdvisor Travellers" Choice. В этом смысле большинство из 352 отзывов в адрес "Заполярья" - восторженные. "Рай на земле", "Шикарный отпуск", "Второе лето в Заполярье на ура", "Место, в которое захочется вернуться", "Чудесные каникулы" - заголовки оставленных на TripAdvisor комментариев красноречиво свидетельствуют о впечатлениях гостей, их эмоциях по возвращении домой.

Надо сказать, что каждый комментарий, оставленный на TripAdvisor, тщательно анализируется руководством санатория. Если в отзыве гость указывает на определенные недочеты, сотрудники незамедлительно реагируют и устраняют малейшие нюансы, которые не вписываются в концепцию качественного лечебно-оздоровительного отдыха.

Премия Travellers' Choice - знак не только популярности, но и подлинной уникальности места, куда путешественники стремятся снова и снова. "Заполярье" критерию неповторимости соответствует на все 100 %. Сочетание природных лечебных факторов с передовой медицинской базой и масштабной инфраструктурой, предоставляющей безграничные возможности для активного семейного отдыха, делают его притягательным круглый год для гостей, а для коллег из туристической сферы - сильным брендом и примером для подражания.

Пресс-релиз подготовлен санаторием "Заполярье"